غرفة عمليات «التنسيقية»: نتابع العملية الانتخابية من خلال 20 ألف متابع

أصدرت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانها رقم 1 لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى رصد إقبال كثيف في معظم المحافظات، مبينة أنَّه لا يوجد أي مخالفات انتخابية مؤثرة حتى الآن.

وبينت أنَّ غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية ويبلغ عدده نحو 20 ألف متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين ويُجرى ذلك بتنسيق مع غرف عمليات أخرى يغطون كل اللجان على مستوى الـ27 محافظة، وبعمل مستمر على مدار الساعة للرصد والمتابعة والتأكد من تطبيق جميع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

واستكملت: «رصد متابعينا كثافة الإقبال في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية وانتظام سير العملية الانتخابية دون أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية».

وفتحت جميع اللجان في موعدها، باستثناءات طفيفة تأخر بها فتح بعض اللجان ولمدد زمنية محدودة تتراوح من 10 دقائق إلى نصف ساعة، ثم انتظم سير العملية الانتخابية، مع توافر ساتر يدلي الناخب خلفه بصوته دون إطلاع أحد عليه، وتوافر الحبر الفسفوري في كل اللجان، ودون حدوث أي توجيه للناخب باختيار أي مرشح.

العملية الانتخابية

وتُجرى عملية الانتخاب على 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر في 11 ألف و631 لجنة بداخل 9376 مركز انتخابي ويتابع العملية الانتخابية:

- 24 سفارة و67 دبلوماسي يتابعون الانتخابات.

- 14 منظمة دولية بـ 220 متابعا.

- 62 منظمة مجتمع مدني محلي بـ22 ألفا و340 متابعا.

- 115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ528 متابعا.

- 70 وسيلة إعلامية محلية بـ4218 صحفيا وإعلاميا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.