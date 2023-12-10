عضو «الشيوخ» عن التنسيقية: الملف الاقتصادي أبرز تحديات رئيس مصر القادم

قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الملف الاقتصادي من أبرز التحديات على الساحة حاليا، وسيواجهها الرئيس القادم، خلال الفترة المقبلة، فهو «برنامج للرئيس القادم الذي لم يحدد بعد».

وأضاف «السباعي»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنَّه تم تسليم هذا البرنامج للأربع مرشحين اليوم، وتقريبا في نفس الوقت، وهو ما يعد دلالة على الأهمية الشديدة له، لافتاً إلى أنَّ الملف الزراعي استحوذ على اهتمام كبير للدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه جرى تسليط الضوء على الملف الزراعي، وإبرازه بصورة أكبر، في ظل التحديات التي يواجهها العالم، ومشكلة الأمن الغذائي وتداعيات أزمة الوباء العالمي، كورونا، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، لترتفع قيمة وتأثير تحدي توفير الغذاء، ليصبح ملف الأمن الغذائي بمثابة أمن قومي.