«برسم مستقل أحفادي».. سبعينية تشجع المواطنين على التصويت في الانتخابات

تقدم كبار السن الصفوف المتراصة أمام اللجان الانتخابية، من أجل المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 لضمان مستقبل أفضل لأبنائهم وأحفادهم.

كان من بين هؤلاء، السبعينية سامية محمد التي قررت الذهاب للتصويت بأحد لجان شبرا مصر، بصحبة أبنائها، إيمانا منها بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واختيار الرئيس الذي يمثل مصر أمام العالم، ورغبة منها كذلك في تأمين مستقبل أحفادها وضمان عيشهم حياة كريمة: «أحفادي هما المستقبل والخير اللي جاي لمصر علشان كدة قررت أشارك».

«نزلت علشان أعلم احفادي أن صوتهم أمانة وواجب وأن مصر تستحق».. هكذا حرصت السيدة السبيعينية على توجيه رسالة لأحفادها من خلال مشاركتها في الانتخابات، حتى تستكمل مصر مسيرة التنمية ولكي يستمر الأمن والاستقرار.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات، وعرض تنويهات في كافة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لكيفية التصويت وكافة الإجراءات المرتبطة بهذه العملية.

كما حرصت الهيئة على تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم إيماناً من الدولة المصرية بحقهم الدستوري الأصلي في التصويت، ورحبت بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية.