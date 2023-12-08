محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير في محيط محور 26 يوليو

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة، بعدد من الأحياء للوقوف على الحالة العامة للطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال العملية الانتخابية.

سرعة الانتهاء من أعمال التطوير للجزر الوسطى

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أنه خلال جولته بشارع أحمد عرابي للوقوف على الحالة العامة للطريق إلى أنه شدد على اللواء ياسر سامي مدين رئيس حي العجوزة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير للجزر الوسطى والأرصفة ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

رفع ناتج الأعمال أولا بأول

ووجه راشد خلال الجولة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال برفع ناتج الأعمال أولا بأول ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل ومراعاة المظهر الحضارس خلال تنفيذ الحدائق واللاندسكيب.

رفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة والتشجير

وأشارت المحافظة إلى أن الجولة شملت تفقد أعمال التطوير بمحيط محور 26 يوليو، حيث تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة والتشجير على جانبي الطريق.