متطوعو الهلال الأحمر يشاركون في الانتخابات الرئاسية: في خدمة مصر العظيمة

في مشاركة ودعم للوطن والخوف على صحة أبنائها، اشتركت فرق الهلال الأحمر، في الانتخابات الرئاسية 2024، للحرص على الناخبين والاهتمام بصحتهم، مشددين على أهمية الإجراءات الاحترازية.

مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأوضحت تغريد عبدالحميد متطوعة في الهلال الأحمر منذ 6 سنوات، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنها من ضمن الجهات الأمنية المتواجدة، لعدم حدوث أي إصابات ولعمل الإسعافات الأولية: «بتعامل مع العنصر النسائي عشان أحافظ على صحة المصريين في التصويت».

«بنقدم خدمة الوطن، لأن مصر عظيمة، ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية واجب وطني»، وهو ما عبَّر محمود شيبه، متطوع منذ 6 أعوام، وأكد أنه تم الدفع بعدد من الفرق الثابتة، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تأسيس غرف عمليات على مدار الساعة لسرعة التواجد على الانتخابات.

اللجان تتضمن أعضاء من فرق الطوارئ والخلفيات الطبية

وأوضح أحمد زين، مسؤول التطوع بالهلال الأحمر المصري، أن اللجان تتضمن أعضاء من فرق الطوارئ والخلفيات الطبية المدربين للتعامل بفاعلية مع المواقف الطارئة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.