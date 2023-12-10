نقيب السياحيين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اليوم، باسم حلقة نقيب السياحيين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة عبد المنعم واصل الابتدائية بالقاهرة الجديدة.

نقيب السياحيين يشارك في الانتخابات الرئاسية

وقال «حلقة» عقب إدلائه بصوته، إنّ شعب مصر اليوم، يختار مستقبل الوطن لـ6 سنوات مقبلة، لافتًا إلى أن المرشحين كافة لمنصب رئيس الجمهورية، يتمتعون باحترام كبير في الشارع المصري.

وأضاف أنّ ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية، من مشروعات قومية في كل المحافظات، وفي كل مجالات التنمية والبناء، يؤكد أنّ المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، هو الأكثر شعبية وقبولًا لدى المصريين، وأنّ نتيجة الانتخابات ستؤكد قرار الشعب المصري باستكمال التنمية والبناء لمصر الحديثة.

الجمهورية المصرية الجديدة

ودعا جميع فئات الشعب المصري، للمشاركة في الانتخابات واختيار الرئيس القادم لمصر، وذلك لاستكمال رسم ملامح بناء الجمهورية المصرية الجديدة.

وبدأت اليوم، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، التي يتنافس بها 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالسند يمامة، المهندس حازم عمر، الدكتور فريد زهران، وسيستمر التصويت في الانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أنّ تعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر 2023، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.