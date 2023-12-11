في عيد ميلادها الـ63.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ«لوسي»

احتفلت الفنانة لوسي، في الساعات القليلة الماضية بعيد ميلادها الـ63 باعتبارها من مواليد 10 ديسمبر، وهي من النجمات اللاتي عاصرن جميع الأجيال، ودخلت عالم التمثيل، واشتهرت باسم لوسي وهو ليس اسمها الحقيقي.

لوسي تكشف عن اسمها الحقيقي

صرحت لوسي في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون» في حوار سابق، بأن اسمها الحقيقي إنعام؛ ولكن والدتها هي من أطلقت عليها اسم لوسي، مُعبرة عن حبها لهذا الاسم، كما قالت إن اسم لوسي في معناه الأصلي هو المضيء، وأن بداية دخولها مجال الرقص هو العمل في الأفراح الشعبية بجانب والدة فنان كبير كان جارها قديما.

وصرحت الفنانة لوسي في إحدى البرامج التلفزيونية، بعدم خوفها من الموت وهي ترتدي بدلة الرقص إذ قالت إنها تفعل شيئا في العلانية ولا تفعل شيئاً في الخفاء ليكون سبباً في خوفها، وأضافت أن مهنة الرقص هي مهنة في النور أمام الجميع.

وأوضحت أنها تصنع فنا وأن الرقص هو فن بلدها تعترف به من حقبة القدماء المصريين، واستكملت بأن كل ما مرت به في حياتها ما هو إلا قدر ومقدر لها، وصرحت بأن دخولها لمجال الرقص الشرقي قرار لن تندم عليه لأنها لم تفعل شيئا خطأ.