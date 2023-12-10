«هدى» وصديقاتها الثلاث يشاركن بالانتخابات الرئاسية: بنقول للعالم إحنا موجودين

4 صديقات، لم يفترقن خلال سنوات طويلة مضت، ومع بدء أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، قررن الإدلاء بأصواتهن سويًا، وليس هذا فحسب، بل زيارة العديد من اللجان للاطمئنان والاحتفال بمصر ودور المصريين الكبير في صنع القرار، وإرسال رسالة إلى العالم، تقول إن مصر والمصريين بخير.

منذ الثانية عشر ظهرًا، نزلت هدى حسن وصديقاتها الثلاث للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024، وبسبب التغيير في اللجان بينهن، تواجدت «هدى» داخل 5 لجان اليوم، رافعة علم مصر، مؤكدة على الدور المهم الذي يؤديه الشعب المصري في العُرس الانتخابي.

أخذت «هدى» إجازة من عملها، ليس اليوم الأول، بل الثلاثة أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية: «أخدت الـ3 أيام إجازة وقررت أنزل أول يوم أنتخب وتاني يوم عشان أحتفل بمصر والانتخابات ودورنا الكبير في اختيار رئيسنا، مصر الأمن والأمان وهتفضل دايمًا بلد أمن وبركة».

سمر عبدالحليم، إحدى الصديقات، تقول: «اتكلمت مع ناس كتير من أصدقائي وجيراني عشان يشاركوا في الانتخابات ويكون لهم دور واضح وكبير في الانتخابات، وإن مصر بخير والنهارده بنقول للعالم كله إحنا موجودين وجنب بلدنا».