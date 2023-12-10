«محمود» وأصدقاؤه يتطوعون لمساعدة الناخبين: حب الوطن دافعنا

في تمام الساعة السادسة صباحًا، تواجد محمود أحمد عبدالمطلب داخل اللجنة الانتخابية التابعة لمنطقته السكنية، لمساعدة الناخبين وإرشادهم إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بهم، ليكونوا خير عون لهم، إذ حرص على التطوع في «العُرس الانتخابي» ملبيًا لواجبه الوطني في مساعدة غير القادرين، داخل لجنة مدرسة عمرو بن العاص التابعة لمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

«محمود» دفعه حب الوطن للمشاركة بانتخابات الرئاسة

حضر الشاب العشريني صباح اليوم مدفوعًا بحب الوطن، وتقديم المساعدة والرعاية للناخبين خاصة من كبار السن الذين عادة ما يتحركون بصعوبة داخل اللجان، يحكي «محمود» لـ«الوطن»: «فيه ناس كتير بتيجي على كرسي متحرك أو على عكازين، فإحنا جينا نساعدهم ونيسر لهم كل حاجة، عشان نضمن سير العملية الانخابية في أسرع وقت»

ولم يقتصر دور «محمود» على تنظيم سير العملية الانتخابية فقط، وإنما حرص على التواجد داخل لجان الاقتراع لإرشاد الناخبين الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة لطريقة الانتخاب الصحيحة: «دورنا بيقتصر إننا نرشدهم لطريقة التصويت الصحيحة، من غير تدخل مننا في اختيار أي مرشح رئاسي».

سيدة صماء كانت من بين الناخبين الذين أرشدهم الشاب الشعريني إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها، فضلًا عن رجل ضعيف البصر اصطحبه إلى صندوق الاقتراع وظل مرافقًا له حتى وصل إلى مقر لجنته وانتهى من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: «على مدار اليوم أنا كنت بحاول أساعد كل الناس، لكن دول كانوا أكتر اتنين علّقوا معايا، وفضلوا يدعو لي بعد ما خلصوا التصويت».

يذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، ويختار الناخبون خلال هذه الفترة أحد المرشحين الرئاسيين الأربعة الذين تضمنتهم القائمة الانتخابية، وهم عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.