إرسال موظفين إضافيين إلى لجنة المغتربين بقسم عابدين بسبب الزحام

قال المستشار عبدالله فتحي، رئيس لجنة الانتخابات العامة بقسم عابدين، إنّه يشرف على 7 لجان فرعية، جميعها فتحت أبوابها في المواعيد الرسمية، دون أي عقبات.

وأضاف «فتحي» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة الوافدين شهدت حالة من الزحام، وكانت بحاجة إلى المزيد من الموظفين، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة أرسلت إليها دعمًا، وانتظمت العملية الانتخابية بشكل جيد.