رئيس لجنة انتخابية يساعد مسنة على الإدلاء بصوتها داخل «توك توك» في القليوبية

شهدت لجنة الشهيد هاني، بمنطقة كفر الولجا بمركز كفر شكر في القليوبية، لفتة إنسانية من قبل رئيس لجنة للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص رئيس اللجنة على التوجه لسيدة مسنة خارج اللجنة لمساعدتها على الإدلاء بصوتها أثناء استقلالها داخل مركبة «توك توك»، حرصا على مشاركتها الإيجابية في العرس الانتخابي والملحمة الوطنية الكبيرة التي تشهدها محافظات مصر، في انتخابات الرئاسة 2024.

محافظ القليوبية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأدلى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية (لجنة الوافدين)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

افتتاح اللجان الانتخابية

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة القليوبية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.