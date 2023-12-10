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انتخابات المصريين بالداخل

جمعية مجاهدي سيناء: نقطع 150 كيلومترا لأداء واجبنا الوطني بانتخابات الرئاسة

كتب:

أحمد العانوسي
09:36 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الشيخ عبد الله جهامة

الشيخ عبد الله جهامة

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن الإقبال كثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية خاصة في منطقة وسط سيناء، موضحًا أن هناك من يتجه للانتخابات مسافة 150 كيلومترًا، وهذا إن دل على شيء يدل على حب الوطن والانتماء إليه.

مواجهة القوات المسلحة للتحديات والإرهاب

 أكد جهامة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»،أنه بعد اجتياح الإرهاب لسيناء، قامت القوات المسلحة منذ خمس سنوات بتنظيف المنطقة من الإرهاب بشكل كلي، وأصبح بناء سيناء أمرًا مهمًا يتم توارثه جيلًا بعد جيل، مشيرًا إلى أن التنمية في شبه جزيرة سيناء مستمرة برغم كل التحديات، وتسير بشكل ممتاز جدًا.

قناعة مشايخ وعقلاء سيناء بالتنمية

وتطرق جهامة إلى أن هناك إنجازات غير مسبوقة في سيناء، كما أصبح هناك قناعة تامة وإرادة من مشايخ القبائل والعقلاء لتنمية سيناء، مضيفًا أن مشهد معبر رفح وتدفق الشاحنات بالمساعدات على المعبر لتوجيه المساعدات لقطاع غزة مشهد مشرف يبرز مدى دور مصر كدولة عربية.

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