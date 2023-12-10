سعر الدولار اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك ببداية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك المصرية، اسقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، إذ جاء أقل سعر شراء 30.75 جنيه والأعلى 30.90 جنيه، وأقل سعر بيع 30.85 جنيه، والأعلى 30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر للشراء 30.75 جنيه، وسجل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.