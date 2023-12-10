استمرار توافد الناخبين على لجان مصر الجديدة قبل ساعة من انتهاء اليوم الأول

يستمر توافد المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في المقرات الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة، قبل ساعة من إغلاق اللجان الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، في ظل سعادة كبيرة بالمشاركة في صنع مستقبل مصر، واختيار رئيسها للمرحلة المقبلة.

وتوافد العشرات خلال ساعات الليل في طوابير أمام اللجان، أسفل أضواء الإنارات والكشافات، التي تم تجهيزها خصيصًا خلال ساعات الاقتراع ليلًا، وأكد العديد من الناخبين، سعادتهم بالتصويت في الانتخابات، وهو واجب وطني على كل مصري.

وفي طابور طويل، استعد عشرات الشباب للإدلاء بأصواتهم خلال ساعات الليل بالمقرات الانتخابية في مصر الجديدة، وأكد أحدهم لـ«الوطن»، أنه اختار ساعات الليل بعد الانتهاء من عمله: «خلصت شغلي وجيت علشان أدلى بصوتي في الانتخابات، وأشارك في اختيار رئيسي، وده قرار أنا محافظ عليه من سنين طويلة، الانتخابات فرصة للمشاركة السياسية لينا في بلادنا».

وأكد الدكتور مصطفى خالد، أستاذ بجامعة عين شمس، أن المشاركة السياسية واجب وطني، ويجب على كل مصري الحرص عليه، وعدم التفريط في حقه الدستوري، لافتًا إلى أنه اصطحب أسرته معه إلى مقر اللجنة الانتخابية، لتعريف أبناءه أهمية الواجب الوطني والمشاركة السياسية.

وأكد الأستاذ بجامعة عين شمس، الذى أدلى بصوته خلال ساعات الليل، أن التوافد عبر اللجان الانتخابية تنقله وسائل الإعلام المحلية والدولية، بشكل يعكس رسالة للمجتمع الدولي، لأن هناك شعب مصري ملتف خلف قيادته السياسية، داعمًا لمبادئ الديمقراطية، متمسكًا بحقوقه الدستورية.