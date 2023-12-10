أحمد التهامي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الفنان أحمد التهامي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد بمصر الجديدة، وذهب إلى المقر الانتخابي رفقة طفله الصغير.

وظهرت السعادة على وجه الفنان أحمد التهامي وطفله أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات، ووضع طفله يده في الحبر كتعبير عن الفرحة بالتواجد داخل المقر الانتخابي ورؤية العملية الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت صباح اليوم أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان منطقة مصر الجديدة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ساعات اليوم المختلفة، وأكد العديد من المواطنين أن المشاركة واجب وطني لصنع مستقبل أفضل لمصر.

وتستمر الانتخابات الرئاسية حتى يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجتها يوم 18 من نفس الشهر، وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية، تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، لضمان حريتها ونزاهتها.