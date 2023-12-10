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انتخابات المصريين بالداخل

رسائل أول أيام الانتخابات الرئاسية بالقليوبية.. تصويت بكثافة ومشاركة شبابية

كتب:

حسن صالح
11:01 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
مشاركة شباب القليوبية في انتخابات الرئاسة

مشاركة شباب القليوبية في انتخابات الرئاسة

اختتم اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية، وسط مشاركة كبيرة من المواطنين بمختلف المراحل العمرية.

مشاركة الشباب في العملية الانتخابية

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى الدور الفعال والهام الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال مديريات الشباب بالمحافظات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، من خلال التنظيم ومساعدة الناخبين وكبار السن وذوي الهمم، وتوعية الشباب أعضاء الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية بأهمية المشاركة السياسية كحق أصيل للمواطن مع التزام الحياد التام دون توجيه أو وصايا على حرية الرأي.

مصر سطرت ملحمة جديدة

أوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن مصر سطرت ملحمة جديدة تؤكد مدى الوعي الجمعي الكامل للمواطنين المصريين ولعل انفتاح الدولة المصرية محركاً رئيسياً لكثافة الإقبال على التصويت.

جدير بالذكر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعضوية وكيلي المديرية للشباب والرياضة ومديري الإدارات المركزية بالمديرية، وربطها بـ 8 غرف عمليات فرعية على مستوى المحافظة.

وتجري الانتخابات داخل محافظة القليوبية بواقع 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

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