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انتخابات المصريين بالداخل

أستاذ قانون دستوري: «المتحدة» تتعامل بحيادية تجاه مرشحي انتخابات الرئاسة

كتب:

مريم جاد
08:38 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى

الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى

قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن المشاركة القوية في الانتخابات كانت مفاجأة للجميع، فقد اصطف المواطنون في طوابير أمام اللجان منذ 9 صباحا، لافتًا إلى استمرار الطوابير في كل المحافظات منذ بداية التصويت في اليوم الأول.

اصطفاف فئات المجتمع

وأضاف «المغازي» خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: أن الشعب المصري موجود بكثافة كبيرة في اليوم الأول من كافة فئات المجتمع وتتقدمه المرأة المصرية والشباب، مؤكدًا على دعم الشعب المصري لوطنه.

وتابع: أن هناك حيادية من جانب وسائل الإعلام تجاه كل المرشحين المشاركين في الانتخابات الرئاسية، وبدأت بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في عمل دعاية متساوية لكل المرشحين، ولم يكن هناك انحياز لمرشح على آخر، بجانب حيادية مؤسسات الدولة تجاه المرشحين.

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بقلم مريم جاد