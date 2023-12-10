زوجان في العقد الثامن من عمرهما: «بننزل كل انتخابات.. واجبنا ولازم نعمله»

ثناء علي حسن وزوجها فتحي الفقي، في بداية العقد السابع من عمرهما، شاركا في انتخابات الرئاسة 2024 في إحدى لجان المقر الانتخابي بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بشيراتون دائرة مصر الجديدة.

شاركت بالرغم من مرضها

ثناء التي تبلغ من العمر 72 عاما، لم تتوانَ عن النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بالرغم من مرضها، ولكنها أصرت على المشاركة «ده واجب علينا ولازم نعمله علشان خاطر بلدنا»، وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوقت الراهن وقت حساس في مستقبل الدولة ولا يمكن التخلي عنها في هذه المرحلة.

الانتخابات الرئاسية تأتي في وقت حرج

وبالنسبة لزوجها فتحي الفقي 74 عاما، شدد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، خاصة وأنها تأتي في وقت حرج، بسبب ما تعاني الدول الحدودية لمصر، «نزلت علشان أمن الدولة والوطن والدول حوالينا مش كويسة ومينفعش نبقى زيهم».

«بنزل على طول ومش بفوت انتخابات علشان خاطر ولادي» وهو السبب الذي يدفع الفقي دائما للمشاركة في الانتخابات التي تجري بشكل مستمر، موضحا أنه لا يجب أن نتهاون في تأدية واجبنا نحو الوطن، وأن نقدم ما يمكن القيام به حتى تستكمل الدولة نهضتها وتنميتها، وأن تكون في يد قائد قادر على مواجهة المخاطر التي تواجه الدولة من الخارج.