«زينب» تصوت بعلمَي مصر وفلسطين: بأكد للعالم قوة إرادة شعبنا وبلدنا تستحق أننا نشارك

فى لقطة مبهجة أبرزت مدى وطنيتها، ظهرت سيدة أربعينية أمام مدرسة الشهيد طيار محمد جمال، التابعة لحى مصر القديمة، مرتدية فستاناً بألوان العلم الوطنى، رافعة علمَى مصر وفلسطين وصورة للمرشح عبدالفتاح السيسى، وعلامات السعادة والفخر كانت تسيطر عليها.

حرصت السيدة «زينب أحمد» على الإدلاء بصوتها: «مصر عظيمة وتستحق إننا ننزل علشانها ونختار رئيس جمهوريتنا» وفقاً لما ذكرته فى حديثها لـ«الوطن».

قبل بدء الانتخابات كانت «زينب» تستعد للمشاركة فى العرس الديمقراطى، كما أنها كانت تحث أقاربها على المشاركة: «لازم الكل ينزل يشارك ويدّى صوته، ده واجب وطنى علينا كلنا المصريين، ولازم نثبت للعالم كله يعنى أيه شعب مصر».

بجانب حرصها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، حملت «زينب» علم فلسطين لدعم القضية الفلسطينية وسط الأحداث المأساوية التى يمر بها أهالى غزة: «بنقول لهم قلوبنا معاكم يا شعب غزة وربنا ينصركم ويحميكم». وجّهت السيدة الأربعينية رسالة إلى المرشح عبدالفتاح السيسى معبّرة عن دعمها له: «بنقول له إحنا معاه وهنكمل المسيرة اللى بدأناها فى مصر»، مشيرة إلى أنها دائماً تحرص على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية».