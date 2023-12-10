قبلي.. «الصعايدة» يحتشدون بالتحطيب والمزمار البلدي أمام اللجان

سيطرت عادات الصعيد على المشهد الانتخابى فى محافظات الجنوب، حيث خرجت العائلات وأنصار النواب، فى مجموعات وحشود، ولم يخلُ المشهد من الطبل والمزمار البلدى وممارسة «التحطيب»، أمام اللجان، وسط تجمّع الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، خاصة فى القرى والنجوع، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان فى طوابير طويلة وتصدّرت السيدات والشباب وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة المشهد، وتم تزويد اللجان بكراسى متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن.

رئيس جامعة سوهاج يقود مسيرة طلابية بمشاركة 20 ألف طالب: «انزل شارك.. صوتك أمانة»

وكان المشهد الأبرز أمام لجان محافظات صعيد مصر بداية من بنى سويف حتى أسوان، مروراً بالمنيا والفيوم وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، هو الطوابير الطويلة ووجود الشرطة النسائية واصطحاب الناخبين لأطفالهم، وقاد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، مسيرة طلابية حاشدة تضم 20 ألف طالب للحث على المشاركة فى الانتخابات، جابت أرجاء الجامعة لدعم الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «انزل شارك.. صوتك أمانة»، لتعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله فى هذه اللحظة الفارقة بتاريخ مصر.

وأكد «النعمانى» أن المسيرة الطلابية كشفت الوعى الاجتماعى والثقافى والسياسى لشباب الجامعات، كما أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت داخل صناديق الاقتراع للمشاركة فى صُنع القرار فى مناخ من الوضوح والشفافية، موضّحاً أن المشاركة الفعّالة فى الانتخابات الرئاسية تُعد واجباً وطنياً إلزامياً.

طوابير طويلة أمام لجان المحافظات من بني سويف حتى أسوان

وطالب المواطن صدام عبدالحكيم، من ذوى الاحتياجات الخاصة، أسرته بحمله إلى مقر اللجنة، نظراً لعدم قدرته على السير، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بصوته الانتخابى، حاملاً علم مصر، وذلك بلجنة مدرسة الثورة بقرية البربا التابعة لمركز صدفا فى محافظة أسيوط، وقال «صدام»: «طلبت من أسرتى مساعدتى فى الإدلاء بصوتى رغم مرضى وإعاقتى، وذلك لم يمنعنى من ممارسة حقى، واخترت من هو أحق برئاسة مصر العظيمة».

وظهرت حشود غير مسبوقة فى قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط، وهى من أكبر قرى المنيا التى تضم كتلة تصويتية ضخمة، كما شهدت قرى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إقبال عدد كبير من الناخبين منذ الساعات الأولى من الصباح، فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن انتظام عملية التصويت فى جميع اللجان الانتخابية، والمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية المرتبطة بالغرف الفرعية فى المراكز والقرى.

وفى سوهاج، كان للشرطة النسائية وجود كثيف، حيث ساعدت المواطنين وكبار السن على الوصول إلى اللجان، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن 3 ملايين مواطن لهم حق التصويت فى 684 لجنة، بينها 9 لجان مغتربين بالمحافظة، فيما أطلق الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مبادرة لتجميع المسئولين والتنفيذيين المغتربين بمختلف الجهات للإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع، إذ أدلوا بأصواتهم فى لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية المخصّصة للمغتربين، وشاركه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس الجامعة، والدكتور محمد التونى، معاون المحافظ والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووكلاء الوزارات وعمداء الكليات، والتنفيذيون، كما شهدت بعض اللجان حضور وفد من مفوضية الاتحاد الأفريقى لمراقبة سير العملية الانتخابية بعدد من مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم.

العاملون بالغردقة يتوافدون للتصويت.. وإقبال كبير في «حلايب وشلاتين»

وفى حلايب وشلاتين، شهدت اللجان إقبالاً كبيراً من المواطنين حاملين أعلام مصر، كما شهدت لجان البحر الأحمر إقبالاً من سيدات الغردقة على لجان الاقتراع وتوافد عدد كبير من الناخبين قبل فتح باب الاقتراع. وأشاد محمد أبوالنصر، رئيس مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، بوعى العاملين فى القطاع السياحى والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيسهم، لافتاً إلى مشاركة آلاف العاملين بفنادق الغردقة فى العملية الانتخابية منذ التاسعة صباحاً، مطالباً فى تصريحات لـ«الوطن»، جموع المصريين بالمشاركة فى الانتخابات.