«كرنفال في حب مصر».. أول أيام ماراثون انتخابات الرئاسة: إقبال وفرحة

إقبال كثيف شهده اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، والذي انطلق من التاسعة صباح اليوم الأحد، بمشاركة كبيرة من جميع أطياف الشعب الذين توافدوا على اللجان الانتخابية من الساعات الأولى، في مشهد حضاري مميز، وتنظيم نال إشادات جميع القوى السياسية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية 2024، مشهدًا عكس قيمة الشباب المصري، الراغبين في المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، والذين احتشدوا آلاف الشباب من الجنسين أمام اللجان؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفي سيناء، تجمع الأهالي والمواطنون في مركز بئر العبد في شمال سيناء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في مشهد يعكس رغبة الأهالي في الانتصار لشهداء بئر العبد، كما واصل قبائل وعائلات وعواقل شمال سيناء، الإدلاء بأصواتهم في مدن العريش ورفح والشيخ زويد، حتى الساعات الأخيرة من غلق باب اللجان.

الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص المواطنون في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، على التواجد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في مشهد يعكس حالة الزخم الكبير الذي تشهده محافظات الصعيد.

وحرص أهالي مدينة المراغة بمحافظة سوهاج على التواجد منذ الصباح الباكر أمام اللجان الانتخابية، وذلك بالزي الشعبي التقليدي «الجلابية والقفطان»، وذلك في مشهد انتخابى عظيم، يتوافق مع رغبة المواطنين في المشاركة بإيجابية بالانتخابات.

ذوي الهمم حاضرون بقوة

وشهدت العملية الانتخابية في أكثر من محافظة تسهيلات كبيرة على كبار السن وذوي الهمم وهم على «كراسى متحركة»، رغبة منهم في المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، كما حرص ذوو الهمم من طلاب جامعة القاهرة المشاركة في الانتخابات بالرغم من التحديات، مؤكدين أن حرصهم ينبع من حبهم لمصر وحرصهم على مستقبل أفضل، وتأكيديهم على ضرورة المشاركة الايجابية فى هذا العرس الديمقراطي.

عظمة «الست المصرية»

وفي مهشد يعكس عظمة «الست المصرية»، قدمت سيدات الوراق بمحافظة الجيزة، صورة مصرية خالصة، إذ احتشدن في مسيرات في الطريق للجان التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، رافعين أعلام مصر.

وفي صورة تظهر تجمع كبير لعدد من المواطنين قبل الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وحيث رفع الجميع علامة النصر، وهم ينظرون لأعلى، في مشهد مبهج، إذ تجمع المواطنون في مدينة ومركز سمالوط بمحافظة المنيا، أمام اللجان الانتخابية، وذلك للمشاركة في التصويت.

وحرصت مسنة على المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024 أول أيام التصويت، وأصرت على وضع جميع أصابع يدها الـ10 في الحبر الفسفوري عقب الانتهاء من عملية التصويت، والتقاط الصور لتوثيق مشاركتها في الانتخابات معربة عن سعادتها بالمشاركة.

وشهدت لجان نصر النوبة، بمحافظة أسوان، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وخاصة السيدات في أول أيام تصويت المصريين في كل أنحاء الجمهورية.

أتباع الطرق الصوفية

وخرج عدد من أتباع الطرق الصوفية فى موكب شارك به المئات وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إذ انطلق الموكب من مسجد الشيخ صالح الجعفري، بمنطقة الدراسة، متجهاً إلى مشيخة الطرق الصوفية، تعبيراً عن حبهم لمصر، ودعماً وتشجيعاً للمصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.