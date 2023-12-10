حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تشكر ملايين المصريين على المشاركة في الانتخابات

أصدرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بيانًا، قالت فيه إنها تابعت بكل فخر واعتزاز حشود المصريين من كافة طوائف المجتمع، وهم أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

أكدت «حملة السيسي» أنها تابعت استمرار التصويت في جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، من خلال وكلائها ومندوبيها ومفوضيها من الساعة التاسعة صباحًا حتى غلق لجان الاقتراع في يومها الأول، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن خلال العملية الانتخابية.

دور الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية

أشادت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية، وجاهزية اللجان الانتخابية، وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية.

ثمنت «حملة السيسي» حرص كافة طوائف المجتمع المصري على المشاركة خلال اليوم، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع شهدت منذ الصباح الباكر حتى المساء إقبالًا ملحوظًا من الشباب من الجنسين وسيدات مصر العظيمات، وكذلك الرجال والشيوخ والمسنين.

حملة السيسي تشكر ملايين المصريين الذين توجهوا إلى الصناديق

توجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير لملايين المصريين والمصريات الذين توجهوا إلى الصناديق اليوم، التي شهدت إقبالًا تاريخيًا وغير مسبوق على لجان التصويت منذ الصباح، مطالبة المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية، يومي الإثنين والثلاثاء؛ للتعبير عن رأيهم بكل حرية.

أكّدت «الحملة» ثقة مرشحها في المواطن المصري في أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة، وثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر واستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.