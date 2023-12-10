«عبدالنبي» شارك في الانتخابات رغم «قدميه المبتورتين»: «نازل من أجل مصر»

لم تمنع عبدالنبى رجب قدماه المبتورتان من المشاركة فى الانتخابات، إذ أدلى بصوته فى لجنة بمدينة أسيوط، مؤكداً أنه شارك من أجل مصر. وقال «رجب»، الذى تم نقله إلى اللجنة بكرسى متحرك، لـ«الوطن»، إن مصر بلد الأمن والأمان، والمشاركة واجب وطنى، ورغم ظروفى الصحية الصعبة التى أمر بها نازل من أجل مصر، موجهاً رسالة للجميع بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ابن أسيوط أنه توجه إلى اللجنة، وسط معاناة، بصحبة ابنته الصغيرة، حتى الوصول إلى اللجنة والمشاركة فى العرس الانتخابى، وخفف عنه كل ذلك أن مصر تحتاج أبناءها لاستكمال التنمية. ووجه رسالة إلى الشباب والأصحاء بالنزول والمشاركة لأن الصوت أمانة وواجب على كل مصرى النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل مستقبل أبنائنا والحفاظ على مصر.

وأوضح أن مصر تواجه ظروفاً عالمية خطيرة، وواجب على الجميع النزول والمشاركة فى هذا العرس الانتخابى الكبير من أجل إرسال رسالة إلى العالم كله بأن مصر قادرة على مواجهة جميع الصعوبات والأزمات السياسية، ومصر خلال الفترة الأخيرة شهدت تنمية حقيقية فى جميع المجالات والقطاعات.

وأشار إلى أن مصر لم تنس ذوى الهمم خلال الفترة الأخيرة، وتم دعمهم ودمجهم فى المجتمع وتوفير فرص عمل لهم، والواجب على الجميع أن يرد الجميل للبلد وأن يختار الأفضل، ومصر بأبنائها قادرة على عبور التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.