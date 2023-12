جنود إسرائيليون يسرقون دراجات أطفال فلسطينيين (صور)

نشر ساخر أمريكي يسمى جاكسون هينكل، فيديوهات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يستولون على دراجة أطفال فلسطينيين بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في ظل قصف إسرائيلي مستمر يدخل يومه الـ 65 وسط تسجيل أعداد شهداء من الجانب الفلسطيني تتجاوز الـ 16 ألف شهيد حتى الآن.

ISRAELI soldiers ride the bikes of the children they bombed. pic.twitter.com/ycWJpXTjIt