جنود إسرائيليون يسرقون دراجات أطفال فلسطينيين (صور)

نشر ساخر أمريكي يسمى جاكسون هينكل، فيديوهات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يستولون على دراجة أطفال فلسطينيين بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في ظل قصف إسرائيلي مستمر يدخل يومه الـ 65 وسط تسجيل أعداد شهداء من الجانب الفلسطيني تتجاوز الـ 16 ألف شهيد حتى الآن.

سرقة الدراجات

ISRAELI soldiers ride the bikes of the children they bombed. pic.twitter.com/ycWJpXTjIt — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) December 4, 2023

وظهر في الفيديو المنشور على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك» وموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، جنديان يركبان عجلة أطفال من فلسطين في شكل مضحك لأن الدراجة مصممة للأطفال، ولكن الجنود أصروا على ركوبها وكانوا سيقعون من عليها بسبب زيادة أوزانهم التي لا تناسب الدراجة ويضحك الجنود أثناء قيادتهم الدراجة والنزول من عليها، فيما يظهر في الخلفية منزل فلسطيني مهدوم عليها علامة نجمة داوود السداسية ممهورة باللون الأسود وهي نفس النجمة التي تتوسط علم دولة الاحتلال الإسرائيلي المكون من نجمة سداسية في الوسط ويسبقها ويليها خطان والجميع (الخطين والنجمة) باللون الأزرق على خلفية بيضاء اللون.

استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين

يأتي هذه المشهد لاستخدام دراجة الأطفال في ظل استهداف إسرائيلي متعمد للأطفال والنساء والذين سجلوا نسبة وصلت إلى 75% من الشهداء وسط استنكار عربي دولي لاستهدافهما في ظل قانون دولي يجبر الجميع على احترام عدم مهاجمة أماكن مدنية أثناء الحروب التي تقع في أي بلد في العالم.