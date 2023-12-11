بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بشمال سيناء

بدأ، منذ قليل، التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة شمال سيناء، وسط إقبال من الأهالي على مقار اللجان.

وكانت اللجان والمقرات الانتخابية استعدت في محافظة شمال سيناء لفتح أبوابها صباح اليوم الاثنين، في ثاني أيام العملية الانتخابية، والتي تُعقد على مدار ثلاثة أيام، آخرها غدا الثلاثاء.

تأمين الانتخابات

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أمس، من أمام لجان الانتخابات بوسط العريش، أن قوات الشرطة تؤمن اللجان، وتقوم بعملية تنظيم حركة سير الأفراد والسيارات بمحيط اللجان الانتخابات، وتسير بشكل جيد، أشبه بعرس ديمقراطي.

تجهيز 37 مدرسة لاستقبال صناديق الانتخابات

وأوضح المحافظ، أن عدد المدارس التي بها لجان انتخابية 37 مدرسة، منها 18 مدرسة بالعريش، و12 في بئر العبد، ومدرستان بالحسنة، ومدرستان بالشيخ زويد ومدرستان برفح ومدرسة بنخل، وجميع تلك المدارس تم تجهيزها بشكل تام.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 299 ألف ناخب، في 40 مقرا، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بالمقار الانتخابية المحددة بمراكز المحافظة في 6 مراكز بالمحافظة.