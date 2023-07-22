رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية.. يحمل موادًا خطيرة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
03:23 م | السبت 22 يوليو 2023
خروج إحدى عربات القطار

خروج إحدى عربات القطار

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قطارًا أمريكيًا مكونًا من 25 عربة انحرف من مساره قرب لوهافر بولاية مونتانا، ولم يرد أنباء عن وقوع أي إصابات، بحسب ما ذكرته صحيفة «هافر ديلي نيوز» الأمريكية.

عربة تحمل موادا خطيرة

وأكدت الوسائل الإعلام الأمريكية، أن 11 عربة من القطار خرجت عن مسارها، وكانت إحدى العربات تحمل موادًا خطيرة، لكنها لحسن الحظ لم تتسرب، لا يعرف موعد إعادة فتح حط السكة الحديد.

وذكرت أماندا فريكل، منسقة خدمات الطوارئ والكوارث في مقاطعة هيل، أن أطقم العمل ستعمل طوال الليل والأمل هو فتح القضبان مرة أخرى في وقت متأخر من اليوم.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخروج القطار عن مساره الذي تسبب في تعطل خط السكة الجديد الذي يمر به. 

 

اقرأ المزيد:

مصرع بائع آيس كريم وإصابة نجله في تصادم قطار بموتوسيكل بالغربية 

تعاون «مصري – صيني» لبناء جسم قطار القطار الكهربائي الخفيف محليا

الحكومة توافق على مشروع لتصنيع 320 عربة قطار بالتعاون مع شركة كورية

ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟.. فيضانات وارتفاع الحرارة لمعدلات قياسية

أمريكا تعلق وبريطانيا تؤجل الزيارة.. ما قصة اختفاء وزير خارجية الصين؟

لمجابهة الصين.. أمريكا تشغل أول سفينة حربية في أستراليا
بقلم أحمد عادل موسى