خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية.. يحمل موادًا خطيرة (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قطارًا أمريكيًا مكونًا من 25 عربة انحرف من مساره قرب لوهافر بولاية مونتانا، ولم يرد أنباء عن وقوع أي إصابات، بحسب ما ذكرته صحيفة «هافر ديلي نيوز» الأمريكية.

وأكدت الوسائل الإعلام الأمريكية، أن 11 عربة من القطار خرجت عن مسارها، وكانت إحدى العربات تحمل موادًا خطيرة، لكنها لحسن الحظ لم تتسرب، لا يعرف موعد إعادة فتح حط السكة الحديد.

وذكرت أماندا فريكل، منسقة خدمات الطوارئ والكوارث في مقاطعة هيل، أن أطقم العمل ستعمل طوال الليل والأمل هو فتح القضبان مرة أخرى في وقت متأخر من اليوم.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخروج القطار عن مساره الذي تسبب في تعطل خط السكة الجديد الذي يمر به.

*DERAILMENT* A freight train and 25 cars derailed just a few miles east of Pork Chop Hill near Havre, Montana



