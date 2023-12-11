كبار السن وذوي الهمم يتصدرون صفوف الناخبين: ربنا يحمي مصر (صور)

ظهور كبير ومميز لكبار السن وذوي الهمم في مقدمة صفوف الناخبين أمام لجنة الشهيد صابر أبو ناب في حلوان، بعدما اتجهوا مبكرا للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كبار السن يواصلون التوافد على لجان الاقتراع

بعباءة بسيطة وشال أسود يحيط بوجهها، وتجمله ابتسامة هادئة، تجلس فتحية فرغلي، صاحبة الـ80 عاما، في أوائل صفوف الناخبين، منتظرة فتح لجان الاقتراع للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

«جاية لوحدي محدش معايا ومتعودة أشارك في الانتخابات دايما».. قالتها «فتحية»، ابنة العزبة القبلية بحلوان، موضحة أنّها رغم تهاون صحتها الجسدية لكبر سنها، فإنّها أصرّت على المشاركة في الانتخابات كما اعتادت: «لازم الكل ينزل ويشارك، بلدنا حلوة وأحسن بلد في العالم».

وبابتسامة جميلة، أكدت نوال منصور، صاحبة الـ44 سنة، من ذوي الهمم، أنها أخذت كرسيها المتحرك، وحرصت على التواجد ضمن أوائل المشاركين في الانتخابات الرئاسية، رغم معاناتها من تآكل عظامها بعد إصابتها الذئبة الحمراء.

«بلدنا في حاجات حلوة كتير بتحصل، مستشفيات وطرق ومشاريع، علشان كده نفسنا ده يكمل»، قالتها السيدة الأربعينية وهي تجلس على كرسيها المتحركة وبجوارها طفلتها الصغيرة التي تكاد تكمل عقدها الأول من عمرها.

كما روى مصطفى سيد درويش، صاحب الـ64 عامًا، أنه رغم معاناته من آلام فقرات النسة وإصابته بعرق النسا، إلا انه أصر القدوم إلى لجنة الاقتراع مصطحبا زوجته ليشاركا معا في الانتخابات الرئاسية 2024: «جيت علشان بحب مصر وهي أم الدنيا»، مُطالبًا الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتعبير عن رأيهم.

كما عبر نبيل محمود أحمد، الذي يعاني من مشاكل صحية في ساقيه بسبب حادثة قديمة، عن فرحته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وأنه ينتظر أمام اللجنة من بداية اليوم: «نتمنى الخير اللي بيحصل في بلدنا يكمل، وربنا يحمي البلد دي دايما»، مُتمنيًا استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

يذكر أنه بدأت قبل قليل عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان، التي تضم 5 لجان فرعية، وتستقبل 10 آلاف و500 ناخب، خلال فترة التصويت التي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى غدًا الثلاثاء.