تزايد إقبال الناخبين على لجنة الشهيد إسلام مشهور في النزهة الجديدة

شهدت لجنة الشهيد إسلام مشهور بالنزهة الجديدة حي مصر الجديدة، تزايد إقبال الناخبين مع بدء الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

ومع اعتدال درجات الحرارة اصطف الناخبون على باب اللجنة في مشهد وطني للإدلاء بأصواتهم، وتم تخصيص طابور للسيدات واثنين للرجال.

وقال يوسف العربي، أحد الناخبين المشاركين، إنه حرص على المشاركة في الانتخابات في يومها الثاني نظرا لارتباطه بعمل في يومها الأول، مؤكدا أن النزول إلى اللجان واجب وطني على الجميع.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

أما عن انتخابات المصريين في الخارج، فبدأت في يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لـ3 أيام حيث انتهت في يوم الأحد الذي وافق 3 من الشهر ذاته.