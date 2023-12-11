«المصريين الأحرار»: المشاركة الواسعة في الانتخابات دليل على وعي المواطنين

قالت الدكتورة هبة واصل أمين عام حزب المصريين الأحرار؛ إنّ قراءة المشهد واضحة جدًا للمواطن المصري وللعالم كله، من خلال الحشود الكبيرة الموجودة أمام كل اللجان الانتخابية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «CBC»: «لدينا عدد كبير من اللجان على مستوى الجمهورية، ولا توجد لجنة إلا وتشهد توافدًا كبيرًا من قبل المواطنين، وهو مظهر حضاري يعكس وعي الموطنين بحقوقهم الدستورية».

حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وتابعت: «كنا نوعي المواطنين من خلال المؤتمرات، ونحثهم على المشاركة في الانتخابات، فهو ليس فقط حقا دستوريا، لكنه أيضًا واجب وطني، ولا يد أن يكون المواطن شريكًا في القرارات السياسية».

وعي المواطنين بمستقبل الوطن

وأكملت: «مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية، يدل على وعيهم بمستقبل الوطن».