باحث بـ«الفكر والدراسات الاستراتيجية»: إقبال كبير جدا بأول أيام الانتخابات

قال مصطفى عبد اللاه باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد إقبال جيد جدًا بحسب ما رصدناه على الأرض، مشيرًا إلى أن الوضع كان مستقرًا وهادئًا ومنظمًا سواء خارج اللجان أو داخلها.

صندوق انتخابي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عددًا من المقومات التي على أساسها تكون اللجنة تامة ومكتملة لاستقبال الناخبين، وذلك من خلال وجود صندوق انتخابي، ووجود فريق عمل من ضمنه سيدة، بالإضافة الى وجود ستارة و حاجز للإدلاء بالأصوات، وأيضًا الكشوف الانتخابية والحبر الفسفوري.

اللجان فتحت أبوابها مكتملة أركان العملية الانتخابية

وتابعت: «كل اللجان فتحت أبوابها وهى مكتملة أركان العملية الانتخابية، جهاز الشرطة أمن العملية الانتخابية بالكامل ونظم الصفوف أمام اللجان الانتخابية بالإضافة إلى عملية الحراسة ليلا ونهارًا لعدم وجود تلاعب أو تداخل في الصناديق، وهو ما ميز المشهد الانتخابي في اليوم الأول، واظن ان المشهد الانتخابي في اليوم الأول سيظل مستمرًا في اليوم الثاني والثالث».