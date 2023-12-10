الملايين أمام الصناديق.. الشعب ينتصر

«الشعب ينتصر».. هكذا كان المشهد فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، بعد أن احتشد ملايين المصريين فى جميع المحافظات، أمام لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم، واختيار رئيس مصر، من بين 4 مرشحين، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورمزه النجمة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، «الشمس»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، «النخلة»، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، «السلم».

وتحولت المدارس على مستوى الجمهورية -شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها- لماراثون وعرس انتخابى، احتفل أمامها المصريون، وتنافسوا على اختيار مستقبلهم داخل «الصندوق»، لتحقيق حلم «الجمهورية الجديد» وبث رسالة إلى العالم بأن الشعب انتصر وقرّر أن يختار مستقبله بنفسه.

فمشهد المصريين خلال أول أيام التصويت، سيُسطر فى التاريخ، لأنه بالفعل يدعو إلى الفخر، فى ظل أزمات إقليمية وعالمية، ويدعو إلى الأمل، بأن الغد سيكون أفضل، فالشعب قال كلمته فى الصناديق، بشكل حضارى، أما الشباب والمرأة، كالعادة، كانوا فى مقدّمة الصفوف.

وأجبرت مشاهد المصريين أمام اللجان الإعلام الغربى على متابعة الانتخابات الرئاسية بكثافة واهتمام شديد، فنشر مراسليه بالمحافظات، وكانت متابعته، حسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات، فى مجملها موضوعية، ولم يتم نشر أى تعليق أو خبر أو تناول سلبى بشأن أجواء أو إجراءات العملية الانتخابية أو نزاهتها، فى ظل إجراءات تنظيمية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة الدولة المختلفة، تمت بكل يسر ومرونة، لينتهى اليوم الأول تحت شعار «تمت المهمة بنجاح».