اكتساح نسائي وأعلام مصر تتصدر المشهد.. تفاصيل 4 ساعات انتخابية في العباسية 

مشاهد استثنائية زينت اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024، جميعها تبرز الروح الوطنية التي تحلى بها المشهد الانتخابي، منذ بدايته، أمس، وحتى اللحظة، في ظل تكدس وازدحام الناخبين على اللجان من أجل منح أصواتهم للمرشح الرئاسي 2024.

اكتساح للسيدات

كان المشهد الأبرز في اليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ظل ظهور طوابير السيدات في جميع اللجان الخاصة بمنطقة العباسية، من أجل المشاركة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

تسهيلات خاصة للمغتربين

حصل المغتربون على بعض التسهيلات والإرشادات الخاصة من أجل الوصول إلى لجانهم والإدلاء بشكل سهل وسلس، لعل أبرزها تخصيص لجان للمغتربين فقط داخل كل مقر انتخابي.

الأصدقاء والشباب يتصدران

في مشهد ليس بجديد شهدت اللجان تجمعات من قبل الأصدقاء الذين اجتمعوا من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني، وذلك منش الساعات الأولى لصباح اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024.

أعلام مصر بطلة المشهد الانتخابي

رفرفت أعلام مصر في سماء اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، إذ حرص الناخبين على رفع وحمل أعلام مصر أثناء المشاركة في العملية الانتخابية.