«المصري للفكر والدراسات»: الانتخابات الرئاسية عبرت بقوة عن إرادة الشعب

قال محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يوجد انتظام في سير العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع وانتظام بعمل اللجان في موعدها المحدد لبدء عملية الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية فالانتخابات الرئاسية تعبر عن إرادة الشعب.

استقرار سياسي ومجتمعي

وأضاف«مرعي» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة«dmc»، أن الخروج الكبير للمصريين بعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو يعد تأكيداً على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل.

وتابع: «يوجد مشاركة نسائية حاشدة في أغلب المقرات الانتخابية التي تسير على نهج اليوم الأول الذي شهد حضورا كثيفا في معظم اللجان ووجود كثيف للشباب».