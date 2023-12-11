إقبال كثيف قبل دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع بمصر الجديدة

شهدت المقرات الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة، إقبالا كثيفًا في اللحظات الأخيرة، قبل إغلاق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في العديد من اللجان أبرزها مدرسة الشهيد الرائد حازم محمود عزب، ومدرسة الطبري، ومعهد فتيات مصر الجديدة النموذجي، ومدرسة الأهرام الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء.

واصطف الناخبون قبل دقائق من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، للدخول والإدلاء بأصواتهم، وأكد بعضهم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الالتزام بمواعيد العمل، دفعهم للتأخير في التصويت، فضلا عن اختيار والوقت المناسب والهادئ نسبيًا للاقتراع.

وقدمت اللجان الانتخابية كل سبل الراحة؛ لتيسير عملية التصويت للناخبين المتواجدين قبل الإغلاق، وساهمت بعض الأحزاب السياسية في مساعدة الناخبين؛ للاقتراع خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وشهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا من الشباب والفتيات وجميع فئات المجتمع في مقرات الاقتراع بمنطقة مصر الجديدة، وتستكمل العملية الانتخابية في آخر أيامها غدا الثلاثاء 13.