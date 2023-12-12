«إبراهيم وخضرة» قصة حب عمرها 60 عاما: مبنسيبش أي انتخابات عشان نحافظ على مصر

شارك إبراهيم أحمد الصياد، وزوجته خضرة عبد الشهيد، في الانتخابات الرئاسية لاختيار مستقبل مصر، بعد أن شاركا في الاستحقاقات الدستورية على مدار 60 عامًا رفقة بعضهما، مؤكدين أنّ مصر تستحق أن نصطف جميعًا من أجل الوقوف خلفها، ودعمها في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

أهمية المشاركة السياسية

قال إبراهيم أحمد الصياد، سائق بالمعاش يبلغ من العمر 83 عامًا، أنه طوال عمره شارك في كل الاستحقاقات الانتخابية برفقة زوجته بعد زواج دام لأكثر من 60 عامًا، مشيرًا إلى أنّه اصطحب أولاده وأقاربه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس مصر القادم.

وطالب «الصياد» كل المواطنين بالمشاركة بقوة في المشهد الديمقراطي، واختيار رئيس مصر، مشيرًا إلى أنه شارك في التصويت حتى خروجه من اللجنة، رفقة زوجته في 4 دقائق فقط، ولم يحدث أي توجيه في محيط اللجان أو داخلها.

وتابع: «لازم كلنا نقف مع بلدنا ونخلي بالنا منها ونشارك في الانتخابات علشان خاطر البلد، لأنّ إحنا اللي بنحميها وبنحافظ عليها، ومشاركة الناس رسالة لكل من يحاول تدمير مصر».

التكاتف من أجل مصر

أمّا خضرة عبدالشهيد، فقالت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها سعيدة بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية برفقة زوجها وكل أقاربها، مؤكدة أنها لم تترك أي انتخابات منذ زواجهما، قائلة: «لازم كلنا نقف مع بلدنا ونختار الصح ونقف مع بلدنا بجد، وربنا يحفظ بلدنا من كل شر وسوء».

تشهد اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للمشاركة في المشهد الديمقراطي لانتخاب رئيس مصر القادم، وسط مشاركة ملحوظة من السيدات والشباب، في مختلف مراكز المحافظة.