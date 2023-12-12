صديقان يتطوعان لمساعدة الناخبين أمام لجان مصر القديمة: حب الوطن عبادة

ظهرالصديقان سامي أبو القمصان ومحروس محمد، أمام لجنة مدرسة حسن السويدي بمنطقة مصر القديمة، جنبا إلى جنب في حب مصر، بعدما ترك الثنائي عملهما في محل للبقالة، من أجل التطوع للمساعدة في العملية الانتخابية أمام اللجان، خاصة مساعدة كبار السن، حاملين حبهما لوطنهما في قلبهما، الذي كان السبب الرئيسي للمشاركة في التطوع بالانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «مصر تستحق المشاركة في العملية الانتخابية»، رافعين راية حب مصر، في محاولة لمساعدة الجميع.

التطوع للمساعدة في انتخابات الرئاسة

شدا الرحال منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، من أجل الوصول لمقر اللجنة، يؤيدان بفرحة وحماس شديد المشاركة في الانتخابات، ويحثان المواطنين عليها، فقد أغلقا محل البقالة الخاص بهما في نفس منطقة اللجنة، مصدر رزقهم الوحيد، من أجل مصر، موضحين في حديثهما لـ«الوطن»: «جينا متطوعين عشان الانتخابات، ونحافظ على بلدنا وندعمها».

يوجِّه الصديقان رسالة لكل من حولهما بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أن الحدث منح لهما الفرصة للتعبير عمليا حبهما للوطن: «أحلى لحظة وإحنا بنصوت، وبعدين بنساعد الناس عشان تقول رأيها»، كما أعربا أن منح الجميع حقهم في التصويت والاختيار بحرية هو أفضل ما حدث.

الصديقان يتعاهدان على مواصلة مساعدة الناس

يمران على كل مناطق مصر القديمة لمساعدة الجميع، منذ الصباح: «إحنا هنا فريق المتطوعين مجهزين لمساعدة كبار السن، بحيث يكون كل شيء سهل في فترة الانتخابات»، وبشعور ممزوج بالسعادة والفخر سيطرت عليهما الفرحة لتطوعهما في هذا العرس الانتخابي، قالا: «بنساعد عشان مصر بلدنا».

وأكد الصديقان أنهما يريدان وصول صوتهما للجميع، وسيظلان في خدمة المارة دومًا: «هنفضل نسعى على لقمة عيشنا دايمًا وبنادي بحب مصر».