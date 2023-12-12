مواطنون يؤدون واجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية: «كلنا لازم نشارك»

شهدت انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 مشاركة مكثفة من المواطنين من جميع الفئات العمرية والاجتماعية، تعبيرًا عن وعيهم بالمسؤولية الوطنية وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وفق ما جاء في تقرير تليفزيوني عرضته قناة «إكسترا نيوز» حول آراء المواطنين في الانتخابات الرئاسية.

وأكّد المواطنون، حرصهم على التواجد منذ اللحظات الأولى للتعبير عن رأيهم في اختيار رئيسا للجمهورية، والمشاركة في العملية الانتخابية حاملين الأعلام للتعبير عن فرحتهم بهذا العرس الديمقراطي.

وقال أحد المواطنين: «لازم نشارك ونطلع، وكل واحد فينا بدأ يجيب إخواته وعائلته لأداء الواجب الوطني، ونرى عند اللجان كل طوائف الشعب المصري، فالكل يشعر بأهمية المشاركة ودعم البلد في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة».

وأكّدت سيدة مصرية، أنَّها شاركت في الانتخابات دعمًا للدولة المصرية: «الانتخابات حاجة تشرفنا وترفع راسنا»، فيما ذكر مواطن آخر أنَّه شارك في الانتخابات بسبب الواجب الوطني حتى ينهض المصريون ببلدهم وتصبح الأفضل دائمًا».

وقال رجل مسن بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إنَّه شارك في عملية التصويت رفقة زوجته وأبنائه وجيرانه من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومن أجل توجيه رسالة للعالم كله مفادها أنَّ مصر تقول كلمتها.