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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة المتابعة في كفر الشيخ: 5 لجان للمغتربين.. وحضور مكثف للناخبين

كتب:

شريف سليمان
11:21 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع

إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع

قال المستشار حامد عيساوي رئيس لجنة المتابعة في محافظة كفر الشيخ، إنّ المحافظة بها 14 لجنة عامة يتبعها 524 لجنة فرعية منهم 5 لجان للوافدين.

وأضاف رئيس اللجنة، خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «هناك حضور كثيف جدا، وبخاصة اليومين الأول والثاني، ونأمل أن يكون الثالث بالكثافة ذاتها، ونشكر كل أهالي ومواطني محافظة كفر الشيخ، فقد عملوا ملحمة وطنية بكل معنى الكلمة وهذا الوضع غير مسبوق للمحافظة وأتوجه بالشكر لرؤساء اللجان الفرعية».

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