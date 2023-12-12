كاتب صحفي: الشعب وجه رسالة للعالم بنزاهة الانتخابات من خلال الإقبال الكثيف

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية اليومين الماضيين، فاق التوقعات وكان مبهرًا، مشددًا على أن الشعب المصري لديه وعي عال للغاية، ويدرك بشكل حقيقي حجم المخاطر التي تحيط بالدولة والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن تجاوز نسب الإقبال الـ45% على مدار يومين أمر مذهل في كل الانتخابات على مستوى العالم.

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع

وأضاف «عامر»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنه من المتوقع كسر حاجز الـ50% في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث نظرا للإقبال الكثيف للغاية على مدار أول يومين، وهذا الأمر لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن المواطنين على وعي تام بكون حدود مصر ملتهبة من كل الاتجاهات سواء الغربية أو الشرقية أو الجنوبية، فالإقليم كله يواجه أزمات.

رسائل مهمة من الشعب المصري للعالم

وتابع، أن كم الرسائل التي وجهها الشعب المصري للعالم بنزوله واحتشاده أمام اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بصواته هائلة ومتعددة الجوانب، فالرسالة الأولى التي يواجها الشعب للعالم هي التأكيد على حرصه بالأمن القومي واستقرار الدولة المصرية، فضلا عن التشديد على نزاهة الانتخابات المصرية.

وأكد وجود شبه إجماع من كل وسائل الإعلام الدولية على كثافة التصويت والإقبال والحضور ونزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن الحشود الكبيرة للمواطنين أمام اللجان الانتخابية أبطلت كل ما كان يُقال قبل الانتخابات الرئاسية، فهناك رسائل متعددة الجوانب منها السياسية إذ تعبتر هذه الانتخابات تفويض جديد للرئيس القادم.