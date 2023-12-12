ولاء وسارة وميمي.. 3 صديقات من المدرسة إلى لجان الاقتراع: حب الوطن يجمعنا

من أمام اللجنة بمنطقة مصر القديمة والمنيل، أتت 3 صديقات للمشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، في آخر يوم، معبرين عن فرحتهم في الحدث السياسي للإدلاء بأصواتهن في حب مصر، من أجل الانطلاق صوب الديمقراطية، والحفاظ على الوطن.

صداقة من الألف للياء بالمنيل

خلال ساعات النهار، أتت 3 سيدات المنيل، ولاء حسن، وسارة سعد، وميمي سيد، للإدلاء بأصواتهن، للمشاركة في حب ودعم الوطن: «إحنا زمايل في المدرسة من زمان، وميمي حفيدتها معانا فاتعرفنا عليها ومن 2008 وإحنا أصحاب وكل حاجة بنروحها سوا فكان لازم نيجي الانتخابات».

حب مصر غايتنا

منذ 14 عامًا تعرفوا على بعض في مدرسة المنيل القومية، ولاء أربعينية مٌدرسة الصحافة، إذ إنها تخرجت من كلية الصحافة والعلوم، وسارة مٌدرسة الموسيقى، وميمي سيد، حفيدتها طالبة في المدرسة فتعرفوا وأصبحوا أسرة، بحسب «ميمي»: «لحظات النجاح والفرح سوا، مكناش نعرف إن الزمن هيفوت وهنكبر ونعيش كل اللحظات على الحلوة والمرة ولحد ما نيجي ننتخب سوا.. حب مصر يجمعنا».

أعلام مصر مظاهر حبهم

مع مرور السنوات بدأت مشاعر الحب والود تنمو بينهم: «بنتقابل برة وجوه المدرسة، حتى مناسبتنا بنحضرها لبعض.. واقفين كلنا سوا، أكتر حاجة كانت صعبة لما ميمي بنتها سابتها ومشيت بس لما فضلنا كلنا جمبها هونها عليها»، مؤكدين أن نعمة الصداقة والحب هو المشاركة في حب مصر.