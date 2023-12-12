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انتخابات المصريين بالداخل

قيادي بـ«حماة الوطن»: ما نشهده في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي الشعب

كتب:

وليد عبد السلام
04:26 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
محمد منصور أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة

محمد منصور أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة

حضر محمد منصور، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أمانة القاهرة، إلى لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، لمتابعة العملية الانتخابية والمرور على اللجان.

وقال «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ومنظم ونقوم من خلال متابعتنا والمرور على اللجان بتسهيل أي طلبات للمواطنين والناخبين من جميع الفئات، حرصا منا على أن يدلي كل ناخب بصوته بسهولة ويسر.

انتخابات الرئاسية 2024

وأضاف أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أمانة القاهرة، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ويعرف حقوقه جيدا، وما نشهده في الانتخابات الرئاسية 2024، من إقبال وحرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية أكبر دليل على وعي الشعب المصري.

وتابع، هناك تعاون ملحوظ من رجال الأمن والقضاة في تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.

وأشار «منصور»، إلى أن حزب حماه الوطن متواجد بقوة في اللجان الانتخابية، من أجل تسهيل ومساعدة المواطنين وحل أي مشكلة تواجههم.

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