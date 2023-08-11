حبس متهم بحيازة مخدر الحشيش وأسلحة نارية بالمنوفية 4 أيام

قررت جهات التحقيق بالمنوفية، حبس المتهم بحيازة حشيش وأسلحة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية للمتهم

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم، أوضح أيمن علي، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة المنوفية، فقد قام رجال الشرطة بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي.

وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.