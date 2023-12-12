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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة ببني سويف: كثافة المصوتين فاقت التوقعات

كتب:

مريم جاد
05:33 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
أسامة عبد المنعم رئيس اللجنة العامة ببني سويف

أسامة عبد المنعم رئيس اللجنة العامة ببني سويف

قال أسامة عبدالمنعم، رئيس اللجنة العامة ببني سويف، إن العملية الانتخابية تسير بسهولة وتنسيق، ولكن هناك بعض المعوقات بسبب الكثافة على اللجان التي فاقت التوقعات.

وأضاف «عبدالمنعم» خلال مؤتمر صحفي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس بالهيئة الوطنية للانتخابات، حسبما أوردت قناة «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أنه يوجد 56  مقرا وهو ما يعني 56 لجنة فرعية، وتتم العملية الانتخابية بدخول الناخب وقيامة بالتصويت وخروجه بكل تنظيم وتنسيق.

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