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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة المتابعة بالقليوبية: كثافة انتخابية عالية في 365 مقرا بالمحافظة

كتب:

مريم جاد
05:47 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

قال المستشار هشام السنباطي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية تسير بتنسيق كامل ونظام جيد، لافتًا إلى وجود 365 مقرا انتخابيا في المحافظة.

أضاف «السنباطي» خلال مؤتمر صحفي، عبر «فيديو كونفرانس» بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب ما أوردت قناة «إكسترا نيوز»، أنه توجد نسب كثافة عالية للانتخاب باللجان، بسبب وجود مناطق صناعية عديدة بالمحافظة، مؤكدا استمرار العملية الانتخابية حتى إغلاق اللجان الفرعية.

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