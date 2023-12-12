تسهيلا على الناخبين.. سيارات الشفط تسحب مياه الأمطار من أمام لجان مدينة نصر

سقطت أمطار كثيفة أمام اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وعلى الفور سحبت سيارات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة المياه من الشارع أمام اللجنة الانتخابية.

وكانت سيارات سحب المياه موجودة في محيط اللجان الانتخابية على مدار الثلاثة أيام المخصصة للانتخابات الرئاسية تحسبا لسقوط أي أمطار خارج اللجان الانتخابية.

وعقب سقوط أمطار غزيرة بمنطقة مدينة نصر منذ قليل، تحركت سيارات الشفط بشكل سريع للسحب كافة المياه الموجودة بالشارع خارج اللجنة الانتخابية.

ورغم سقوط الأمطار، استمر توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر، وحرصوا على أداء واجبهم الوطني والادلاء بأصوات رغم سقوط الأمطار.