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انتخابات المصريين بالداخل

خالد سرحان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: «كلنا على قلب رجل واحد»

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:40 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
خالد سرحان في اللجنة الانتخابية

خالد سرحان في اللجنة الانتخابية

أدلى الفنان خالد سرحان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة، وذلك رغم الأمطار التي سقطت لدقائق قبل وصوله إلى اللجنة.

أكد «سرحان» أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فهي مرتبطة بالوضع الإقليمي وما يحدث خارج مصر، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد.

أضاف لـ«الوطن»، أنه يعاني من دور برد شديد، وهو ما دفعه لتأخير التصويت لليوم الثالث، أوضح أنه لا يزال مريضا لكن الواجب الوطني دفعه للنزول والمشاركة، مؤكدًا سعادته بالإقبال الكبير على اللجان الانتخابية.

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