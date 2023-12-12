بنداري: وقعنا بروتوكولا ثلاثيا لتسهيل عملية الاقتراع الانتخابي لذوي الإعاقة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنه جرى البدء بجمع البيانات الموجودة بوزارة التضامن لمعرفة نسبة تواجد ذوي الإعاقة البصرية والسمعية على مستوى الجمهورية، ووُجِد بعد الرصد مليون و300 شخص على مستوى الجمهورية من كل الإعاقات، وذوي الإعاقة السمعية والبصرية خاصًة موجودين بكثافات في بعض المحافظات.

وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «تم التوصل لطريقة لتسهيل الاقتراع على ذوي الإعاقة السمعية والبصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن والمجلس القومي لذوى الإعاقة، وذلك بإنشاء بوسترات لتسهيل عملية الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة السمعية، وتم بدء التنفيذ وتم الإشراف عليها والاستعانة بخبراء في لغة الإشارة لترجمته وتمت الموافقة وتوزيعه على كل المقرات، أما بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية، فقد تم تصميم كروت اقتراع بطريقة برايل وتوزيعها على المقرات الانتخابية بالجمهورية، ويمكن من خلاله إدلاء ذوي الإعاقة بصوته بشخصه ومصرح لرئيس اللجنة الفرعية فقط مساعدته».