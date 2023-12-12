رغم الأمطار.. أسرة تصطحب أطفالها خلال المشاركة في الانتخابات بمصر الجديدة

حرصت أسرة مصرية بمدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 رغم سقوط الأمطار منذ ساعات الليل الأولى.

وأكدت الأسرة لـ«الوطن» أنها حرصت على التصويت في الانتخابات رغم برودة الجو، بسبب اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وارتدت أفراد الأسرة كوفية مطبوع عليها علم مصر، كما حرصت على وجود الأطفال معهم أثناء التصويت داخل اللجنة: «الأسرة كلها جات علشان تنتخب، اتفقنا ننزل كلنا ورغم المطر والجو البرد كان لازم يكون لينا صوت ومشاركة إيجابية في الانتخابات».

وسقطت أمطار بغزارة على منطقة مصر الجديدة، واحتمى العديد من الناخبين والمنظمين للعملية الانتخابية بتندات تم وضعها خصيصًا للاحتماء من أشعة الشمس وتحسبا لأي أمطار.

وحرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 قبل ساعة تقريبا من إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأخير، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من الشباب والفتيات وكبار السن في مدرسة قومية الأهرام والعديد من المقرات الانتخابية.