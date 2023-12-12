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انتخابات المصريين بالداخل

طالبات يشاركن في الانتخابات بزي المدرسة وعلم مصر: واجب وطني

«آمال»: نرسم مستقبلنا.. و«يسرا»: انتخبنا لأول مرة

كتب:

 سمر عبدالرحمن
11:02 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
«آمال ويسرا» شاركتا في الانتخابات

«آمال ويسرا» شاركتا في الانتخابات

بالزى المدرسى وعلم مصر، اصطفت طالبات بإحدى المدارس الثانوية التجارية فى طابورين أمام اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، وارتدين الوشاح للتعبير عن حبهن للوطن، فى سنة أولى انتخابات بالنسبة لهن بعد بلوغهن سن الـ18.

استيقظت آمال محمود مبكراً رغم إجازتها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات التى تنعقد بمدرستها، مرتدية زيها المدرسى مع زميلاتها: «اتفقنا كلنا نرتدى الزى المدرسى ونصطف فى طوابير أمام اللجنة من بدرى علشان نشارك بصوتنا لأول مرة فى حياتنا، إحساس رائع إنك تنزل تشارك فى رسم مستقبلك ومستقبل ولادك». «أحلى لحظة إنك تشارك لأول مرة فى الانتخابات، وتوثقها بوضع إيدك فى الحبر الفسفورى»، قالتها يسرا على، إحدى الطالبات المشاركات فى انتخابات الرئاسة، مؤكدة أنها أصرت على المشاركة للمرة الأولى من منطلق الواجب الوطنى.

رغم إجرائها جراحة فى عينها منذ أيام، إلا أن رضوى تميم شاركت فى الانتخابات لتأدية الواجب الوطنى: «عملت عملية لكن جيت أشارك علشان مستقبل بلدى ولأن ده واجب وطنى عليا، ودى أول مرة أنتخب فيها كمان فسعادتى كبيرة، وقبل ذلك تطوعت لتنظيم الصفوف واستقبال الناخبين فى الانتخابات الماضية رغم سنى الصغير».

أما روان رجب فواحدة من اللاتى شاركن فى انتخابات الرئاسة، وعبرت عن فرحتها، قائلة: «دى فرحة أول غمسة فى الحبر الفسفورى، ومبسوطة إنها فى انتخابات الرئاسة».

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بقلم  سمر عبدالرحمن