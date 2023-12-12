حي مصر الجديدة: خدمة المركز التكنولوجي المتنقل تعاود العمل الخميس

أعلن حي مصر الجديدة بالقاهرة عن تأجيل تواجد المركز التكنولوجي المتنقل من يوم غدا الأربعاء إلى الخميس المقبل من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وذلك أمام جامع جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع، وذلك بسبب أعمال صيانة خاصة بالمركز المتنقل للوصول إلى خدمة متميزة للمواطنين، وتلقي آرائهم وشكواهم فيما يتم تقديمه من خدمات وأماكن تواجد المركز التكنولوجي المتنقل حيث تصل خدمة الحي المتنقل للمواطنين في مقار تواجدهم والرد على استفساراتهم وتلقي الطلبات الخاصة بخدمات الحى.

خدمات المركز التكنولوجي

وأكد حي مصر الجديدة، أن ذلك في إطار التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية والمواطنين للمشاركة والنهوض والارتقاء بالحي وتوجيهات من اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، مؤكدا أن مهندسي منطقة الإسكان مع إدارة خدمة المواطنين بالحي يعملون على لقاء بعض المواطنين بمصر الجديدة والاستماع وفحص شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك بالمركز التكنولوجي.